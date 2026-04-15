Partiden yapılan açıklamaya göre, Özel, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıyla ilgili Kahramanmaraş Valisi Ünlüer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Özel NSosyal hesabından yazılı bir açıklama paylaştı:

"Önce İstanbul’da, Fatma öğretmenimizi öğrencisinin saldırısıyla kaybettik. Dün Şanlıurfa’da bir okulda düzenlenen silahlı saldırıda 16 canımız yaralandı. Bugün de Kahramanmaraş’tan gelen haberle yüreğimize bir ateş daha düştü.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.

Olayı duyar duymaz, partimizden 4 kişilik bir heyeti Kahramanmaraş’a görevlendirdik. Arkadaşlarımız hem acıyı paylaşacak hem ailelerin ihtiyaçlarıyla ilgilenecek hem de olayın tüm yönlerini yerinde inceleyecekler."