Bu vesileyle, tüm basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu da Aksu Haber aracılığıyla tüm basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı kutladı.Meşrutiyetin ilanı ile birlikte gazetelerin ilk kez sansürsüz olarak yayınlanmaya başlandığı 24 Temmuz 1908 tarihini, ülkemizde her yıl ‘Basın Bayramı’ olarak kutlanıyor.

24 Temmuz Basın Bayramı, gazetecilerin ve basın çalışanlarının özgürce haber yapma hakkını ve ifade özgürlüğünü simgeliyor. Basın Bayramı vesilesiyle çeşitli etkinlikler düzenlenirken, gazetecilerin toplum için oynadıkları önemli rol bu özel günde bir kez daha vurgulanıyor.

Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri esas alan, olayları olduğu gibi aktarabilmek için tarafsız bir anlayışla çalışan basın mensupları, üstlendikleri bu misyonla demokrasimizin gelişmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Arslan Deveboynu, Aksu Haber aracılığıyla tüm basın emekçilerinin Basın Bayramı'nı kutladı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu