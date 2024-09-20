Gaziantep’te gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, Kahramanmaraş’tan getirilen 11 ton 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.K, M.Y. ve B.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kaçakçılık operasyonunda önemli bir başarıya imza attı. Ekipler, Kahramanmaraş’tan Gaziantep’e kaçak tütün taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Durdurulan araçta yapılan aramalarda, ayrıca 22 bin dolu makaron da ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütünün piyasa değerinin milyonlarca lira olduğu tahmin ediliyor. Bu büyük operasyon, ülke ekonomisine zarar veren kaçakçılıkla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.