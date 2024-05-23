Kahramanmaraş Havalimanı’nda gerçekleştirilen uğurlama törenine, hacı adaylarının aileleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, hacı adayları kutsal topraklara gitmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşarken, geride kalan yakınları ise sevinç ve hüzün dolu anlar yaşadı.

Törene katılan İl Müftülüğü yetkilileri, hacı adaylarına tavsiyelerde bulunarak, kutsal topraklarda dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Hacı adayları, yakınlarıyla vedalaşırken gözyaşları sel oldu. Birbirlerine sarılan aile üyeleri, dualarla uğurladıkları yakınlarının hayırlı bir şekilde hac vazifelerini yerine getirip dönmeleri için dua ettiler. Hacı adaylarının yakınları, dualar eşliğinde onları kutsal yolculuklarına uğurlarken, gözyaşlarını tutamadı.

İl Müftüsü Abdurrahman Kotan da hacı adaylarını yalnız bırakmayarak Aksu Haber özel açıklamalarda bulundu.