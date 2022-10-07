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Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabanca ile ateş açan Yusuf C., oğlunu göğsünden vurdu.

İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 11.30 sıralarında, Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta İnşaat işi ile uğraşan Yusuf C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı.

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