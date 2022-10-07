İzmir'in Konak ilçesinde dün saat 11.30 sıralarında, Çobançeşme Mahallesi 2575 Sokak'ta İnşaat işi ile uğraşan Yusuf C., kahvaltı sofrasında inşaat ustası oğlu Kenan Sinan C. ile tartışmaya başladı.
Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evdeki tabanca ile ateş açan Yusuf C., oğlunu göğsünden vurdu.
Oğlunu göğsünden vurdu
Kenan Sinan C., kanlar içinde yere yığılırken, Y.C. ise kaçtı.
Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, girdikleri evde Kenan Sinan C.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.