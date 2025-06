Kurban Bayramı yaklaşırken, uzmanlardan özellikle kalp ve damar hastaları için hayati uyarılar geldi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kurban etinin doğru tüketilmemesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Yeni Kesilmiş Kurban Eti Sindirimi Zorlaştırıyor

Köksal, kurban etinin kesildikten hemen sonra değil, en az 24 saat dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirtti. Yeni kesilmiş etin daha sert olduğunu söyleyen uzman, bu durumun gaz, şişkinlik ve kramp tarzı ağrılara neden olabileceğini, bu ağrıların ise özellikle kalp hastaları tarafından kalp krizi olarak algılanabileceğini ifade etti.

Kalp, Tansiyon ve Diyabet Hastalarına Günlük 100 Gram Et Sınırı

Köksal, “Kırmızı et, kolesterolün başlıca kaynaklarındandır. Kalp, hipertansiyon ve diyabet hastaları, günde 100 gramı geçmeyecek şekilde et tüketmeli. Yağsız et tercih edilmeli ve pişirme yöntemi olarak haşlama, ızgara veya fırında pişirme önerilmeli,” dedi.

Kavurma ve Sakatatlar Kalp İçin Riskli

Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan kavurmanın yüksek yağ içeriği nedeniyle sağlıksız bir pişirme yöntemi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Köksal, sakatatların da yüksek kolesterol nedeniyle kalp hastaları tarafından kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini söyledi.

Kalp Sağlığı İçin Bayramda Bu Önerilere Dikkat Edin