26 farklı branşta eğitim verilen kurslarda 750 kursiyer hem yeni beceriler kazanıyor hem de meslek sahibi olma imkânı buluyor.

KAMEK çatısı altında en çok ilgi gören alanlardan biri de Giyim Atölyesi oldu. Atölyede usta eğitmenler tarafından kursiyerlere dikiş, nakış, tasarım ve kumaş dönüştürme gibi alanlarda eğitim veriliyor.

Kadınlar, burada hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de el emeği ürünlerini satarak aile bütçesine destek olma fırsatı yakalıyor.

Kurs eğitmenlerinden Figen Kısakürek, KAMEK’teki atmosferin oldukça verimli ve sıcak bir ortam sunduğunu belirterek, “KAMEK’te çok güzel ve samimi bir ortam var. Birilerine bir şeyler öğretmek ve onlarla birlikte öğrenmek çok güzel. Fırat Görgel Başkanımıza bu imkânları bizlere sağladığı için çok teşekkür ederim” dedi.

Kursiyerlerden Hatice Gençer, kursların kendisi için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayarak, “Kursların bize kattığı şeyler çok güzel. Dikiş kursunun açıldığını görünce hemen katıldım. Hem eğlenceli hem de çok samimi bir ortam oluştu. Fırat Başkanımızın kadınlar için yaptığı bu güzel çalışmalar için teşekkür ederim. Hem hobi amaçlı bir uğraş edindim hem de ev ekonomisine katkı sağlamak benim için büyük bir başarı oldu” ifadelerini kullandı.

Bir diğer kursiyer Rukiye Kızmaz ise, KAMEK’in kendisine üretme cesareti kazandırdığını belirterek, “KAMEK kursuna dikiş öğrenmek için geliyorum. Burada duvar halısını bir monta çevirdik. Hocalarımızın bilgilerinden yararlanarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bizlere böyle bir şans verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e çok teşekkür ederim. Bu ürünümüzün modelini internette buldum, yurtdışında moda olan bir tasarım. Sandıkta 35-40 yıldır bekleyen bir ürünü bu şekilde değerlendirmiş oldum” cümlelerini kaydetti.