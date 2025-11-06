Ziyarette, kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunularak medya sektörünün şehrin tanıtımındaki rolü üzerinde duruldu.
Aksu TV’nin yayıncılık alanındaki başarısının ve tarafsız habercilik anlayışının önemine dikkat çekilen görüşmede, televizyonun yeni yayın dönemine ilişkin temenniler de paylaşıldı.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, Aksu TV’nin kentin sesi olma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, “Genel Müdür Cüneyt Beyit nezdinde tüm Aksu TV ailesinin 18. yılını kutluyor, yayın hayatlarında başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.
Ziyaret, samimi bir atmosferde gerçekleşirken, yeni yayın döneminde Aksu TV ekibine başarılar dilekleriyle sona erdi.