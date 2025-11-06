Zirve kapsamında, İstanbul, İzmir, Halep, Şam, İskenderiye ve Kahire gibi önemli ticaret merkezlerinden gelen iş insanları, yatırımcılar ve ekonomi temsilcileri Kahramanmaraş’ta bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

KASİAD’ın öncülüğünde, yerel yönetimler ve çeşitli iş dünyası kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen zirvede; bölgesel kalkınma, ihracat potansiyeli, yatırım alanları ve sürdürülebilir ticaret konuları masaya yatırıldı.

Zirve boyunca düzenlenen oturumlarda, tekstil, gıda, enerji, inşaat, lojistik ve tarım gibi farklı sektörlerin temsilcileri söz alarak, bölgesel iş birliğini artıracak projeleri paylaştı.

Alanında öncü ekonomistlerin, sanayicilerin, iş insanlarının ve yatırımcıların katılımıyla düzenlenen zirve; Kahramanmaraş’ın geçmişini değerlendirip, bugünün ekonomik dinamiklerini analiz eden ve yarının vizyonunu şekillendiren oturumlara ev sahipliği yaptı.

KASİAD’ın öncülüğünde, çeşitli kurum ve kuruluşların destekleriyle hayata geçirilen zirve, sadece bir ekonomi buluşması olmanın ötesine geçerek bölgesel kalkınmanın, sürdürülebilir büyümenin ve küresel iş birliğinin yeni adresi oldu.

Şehrin ekonomik potansiyeli, üretim gücü ve yatırım fırsatları, farklı ülkelerden gelen iş insanlarının da katılımıyla uluslararası bir bakış açısıyla ele alındı.

Zirvenin açılışında konuşma yapan KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Dinçer, Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi'nin ekonomi alanında yapılan en önemli etkinliklerden biri olduğuna dikkat çekerek düzenlenen bu etkinlikle Kahramanmaraş perspektifinden ekonomiye bakılacağına vurgu yaptı.

Başkan Dinçer konuşmasında Kahramanmaraş sanayisinin çok zor dönemlerden geçtiğini belirterek kent ekonomisine dair rakamları katılımcılarla paylaştı.

Program boyunca gerçekleştirilen panellerde; sanayide dönüşüm, finansal sürdürülebilirlik, ihracat stratejileri, enerji verimliliği, dijital ekonomi ve yeşil kalkınma gibi konular masaya yatırıldı.

Uzmanlar, kent ekonomisinin geleceğini şekillendirecek politikalar üzerine fikir alışverişinde bulunurken, iş dünyası temsilcileri de yeni iş birliklerinin temellerini attı.

Ekonomi Zirvesi’nin sonunda yapılan değerlendirmelerde, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalar, dijitalleşmenin hızlanması, iklim değişikliğinin etkileri ve ticaret savaşlarının yeni dengeleri üzerinde duruldu.

Bu yıl ikinci kez düzenlenmesine rağmen büyük bir yankı uyandıran Kahramanmaraş Ekonomi Zirvesi, “güçlü ekonomi, güçlü şehir, güçlü Türkiye” hedefi doğrultusunda ilham verici bir buluşma olarak tarihe geçti.