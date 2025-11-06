Zeynep Bayraktar’ın hazırlayıp sunduğu program, emekleriyle kendi başarı hikâyelerini yazan kadınları ekrana taşıyarak izleyicilere ilham verdi.

İlk bölümde, evlerinden başlayan üretim yolculuklarıyla dikkat çeken anne-kız Şaika Toprak ve Seher Gedemenli konuk oldu.

Evinde özenle hazırladığı pasta ve tatlıları satarak girişimcilik yolunda ilerleyen Şaika Toprak, azmiyle hikâyesini paylaştı. Annesi Seher Gedemenli ise yaptığı lezzetli yemeklerle evde üretime katkı sağlayarak aile ekonomisini destekleme sürecini anlattı.

Zeynep Bayraktar’ın sıcak sunumuyla renklenen bölüm, kadın emeğinin gücünü ve girişimcilik ruhunu ekrana taşıdı.

Aksu TV, her bölümünde farklı yaşam öyküleriyle iz bırakan kadınları konuk edeceği “İlham Olan Kadınlar” ile topluma ilham vermeyi sürdürecek.