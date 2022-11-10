Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları, yeni dönemde 36 farklı branşta bin 59 kursiyeriyle eğitimlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi KAMEK Kurs Merkezi’nde düzenlenen eğitimler arasında Makrome ve Mozaik Kursu da yer alıyor.

Kursiyerler Makrome Kursu’nda vazodan tokaya, saksıdan anahtarlığa kadar çeşitli süs eşyası yapımını öğreniyor.

Mozaik Kursu’nda ise kursiyerlere taş, cam, metal ve deniz kabuğu gibi malzemelerden mozaik yapımına ilişkin eğitimler veriliyor.

KAMEK’te düzenlenen eğitimlerin sosyalleşmelerine ve el becerilerini geliştirmelerine çok büyük katkı sağladığını belirten kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.