Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde dar gelirli vatandaş eve koşarken, dev kampanyayı karalamak için bahane bulamayan kriz lobisi de aylık taksitler üzerinden çeşitli algı operasyonları yürütmeye çalışıyor.

Geçmiş yıllarda taksit artışı memur maaş zamlarının altında kaldı. Ucuz konutta taksitlerin başlangıç fiyatları ise zaten bugünden belli olduğu için algı operasyonu daha PR'ı yapılamadan muhalefetin elinde patlamış oldu.

Dar gelirli vatandaşı koruyacak her türlü önlemin alındığı TOKİ konutlarında başvurular ise rekor taleple devam ediyor.