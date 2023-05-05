700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığında taraflar bugün bir araya geldi. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası, TÜRK-İŞ ve Hak-iş katıldı.

"Toplantı sonucunda belli bir aşamayı geçtik"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise toplantıyla ilgili şunları söyledi:

"Toplantı sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Önümüzdeki hafta yine Sayın Bakan ile bir araya geleceğiz. Verimli bir toplantıydı ama tam mutabakata varamadık."