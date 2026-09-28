Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlar doğrultusunda iş hayatı yeniden şekilleniyor. İşe başlama ve bitiş saatlerinin çalışan ile işveren tarafından esnetilebildiği veya uzaktan yürütülebildiği "Esnek Çalışma Modeli", Türkiye'nin istihdam gündeminde ilk sıraya yerleşti.

1. Esnek çalışma nedir?

Geleneksel 09.00-18.00 sabit mesai saatlerinin yerine; işe başlama ve bitiş zamanlarının çalışan ile işveren tarafından karşılıklı uzlaşıyla belirlendiği sistemdir. Ofise fiziki bağımlılığı ortadan kaldırabilen bu model, hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında uygulanabilir altyapıya sahiptir.

2. Hangi esnek çalışma modelleri var?

Uzaktan Çalışma: Ofis dışından (ev vb.) yürütülen model.

Hibrit Çalışma: Haftanın belirli günleri ofiste, belirli günleri uzaktan yapılan mesai.

Esnek Saatler: Günlük başlama ve bitiş saatlerinin kişiye özel ayarlanması.

Dönemsel Çalışma: Kısa vadeli periyotları kapsayan çalışma.

Yarı Zamanlı (Part-Time): Tam zamanlıya göre daha az süreli çalışma.

Sıkıştırılmış Haftalar: Haftalık toplam sürenin daha az güne sığdırılması.

3. Bu sisteme neden ihtiyaç duyuldu?

Özellikle kadınların iş hayatında kalıcı olabilmeleri ve aile yaşamına zaman ayırabilmeleri hedefleniyor. Türkiye’de düşen doğurganlık oranları ve kadınların iş-yaşam dengesini kurma ihtiyacı bu sistemin en önemli gerekçesini oluşturuyor.

4. Yeni modeli en çok kimler tercih ediyor?

Esnek mesai modellerine en büyük ilgiyi gençler, özellikle de Z kuşağı gösteriyor. Trafikte harcanan zamanın azalması, bağımsız çalışma alanı ve küresel iş fırsatları bu tercihin ana nedenleri arasında.

5. Çalışma saatleri ve günleri nasıl düzenlenecek?

İşveren ve çalışan anlaşarak haftalık 40 veya 45 saati dolduracak şekilde saatleri kurgulayabilecek. Örneğin; 07.00-16.00 veya 12.00-21.00 gibi vardiyalar veya haftanın 4 günü ofis, 2 günü uzaktan çalışma gibi kombinasyonlar yapılabilecek.

6. Haftalık 45 saatlik çalışma süresi düşecek mi?

Hayır. Hazırlanan taslak metinde haftalık 45 saatlik yasal çalışma süresinin azaltılmasına yönelik herhangi bir düzenleme bulunmuyor.

7. Çalışanların maaşları düşecek mi? Hak kaybı yaşanacak mı?

Hayır, "Güvenceli esneklik" prensibi doğrultusunda esnek çalışanlar, tam zamanlı personelle aynı sosyal ve mali haklara sahip olacak. Gelirlerde eksilme yapılmayacak, analık yardımı ve prim günlerine erişim kolaylaştırılacak. Fırsat eşitliğini ihlal eden işverenlere karşı denetimler sıklaştırılacak.

8. Kamuda esnek çalışma olacak mı?

Evet, kademeli olarak geçilecek. Kamu personeli için "Çekirdek Zaman" (en fazla 5 saat kurumda bulunma zorunluluğu) ve "Esnek Zaman" tanımlanacak. Memurların günlük 8 saatlik toplam mesai süresi değişmeyecek ancak işe giriş 2 saat erkene çekilebilecek veya çıkış 3 saat uzatılabilecek.

9. Hükümetin yaptığı son değişiklik neyi kapsıyor?

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesinde yapılan güncellemeyle, karma (hibrit) çalışma resmi zemine oturtuldu. Çalışanın ofiste ve uzaktan çalışacağı günler ile mesai saatleri yazılı iş sözleşmesinde açıkça yer alacak.

10. Düzenleme kimleri kapsıyor? Süreç nasıl işleyecek?

Düzenleme özel sektör çalışanlarını ve kamudaki işçi kadrosunu kapsıyor (Kamu memurları bu yönetmelik kapsamı dışındadır). Çalışan uzaktan çalışma talebini yazılı iletecek, işveren 30 gün içinde yanıt verecek. Anlaşma sağlanırsa mevcut sözleşmeler güncellenecek.

11. Orta Vadeli Program’da (OVP) esnek çalışma nasıl yer alıyor?

OVP hedeflerinde; çalışan verimliliğini artırmak, iş-yaşam dengesini kurmak, atıl iş gücünü bölgesel ihtiyaçlara göre istihdama katmak ve özellikle 15-29 yaş arası ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin iş gücüne katılımını sağlamak yer alıyor.

12. Süregelen işçi-işveren davaları düşecek mi?

Yapılan yasal düzenlemeler çalışan lehine net esaslar getirdiği için, geçmişte uzaktan ve esnek çalışmadan kaynaklı olarak açılmış davaların içeriğine ve niteliğine bağlı olarak düşmesi bekleniyor.