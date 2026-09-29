Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerini etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı art arda uyarılarda bulundu. Karadeniz üzerinden bölgeye taşınan nemli hava ve atmosferin üst seviyelerindeki soğuma nedeniyle 14 kentte "sarı kodlu" alarm verildi.

Sarı Kod Verilen 14 İl Belli Oldu

Kuvvetli yağış, gök gürültüsü ve fırtına uyarısının yapıldığı 14 il şu şekilde sıralandı:

İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Artvin ve Rize.

AKOM Saat Verdi: Bu 7 İlçe İçin Kırmızı Alarm!

AKOM'dan yapılan resmi açıklamaya göre, İstanbul genelinde gece yarısından itibaren başlayacak olan sağanak yağışların Çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak çok kuvvetli şekilde süreceği tahmin ediliyor.

İl genelinde metrekareye 40 ila 100 kilogram yağış düşmesi beklenirken; özellikle Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile başta olmak üzere kuzey ilçelerde yağış miktarının 60-120 kg/m², yer yer ise 150 kg/m²’nin üzerine çıkabileceği vurgulandı.

Denizde 8 Kuvvetinde Fırtına ve Yıldırım Riski

Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (fırtına) esmesi bekleniyor. Karadeniz’den taşınan nem ile sıcak kara ve deniz yüzeyinin çakışması sonucu şiddetli şimşek, yıldırım ve gök gürültülü sağanak geçişleri yaşanacak.

Meteoroloji ve yerel yönetimler; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, heyelan, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları ve ilgili birimleri teyakkuzda olmaya davet etti.