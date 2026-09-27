Evin havasız kalan kısımları, ne kadar temizlerseniz temizleyin aynı kokuyu üretebiliyor.

Ayakkabılık, gardıroplar, çekmeceler, ve dolap içleri...

Nem ve havasızlıktan oluşan küfümsü kokudan kurtulmak için çare arayanların sayısı azalmıyor.

Ev temizliğinde kötü kokularla mücadele etmek için pahalı ürünlere başvurmak yerine mutfakta bulunan malzemelerden yararlanmak mümkün.

Bunlardan biri de karbonat ve kekik karışımı.

Karbonat, kokuların azaltılmasına yardımcı olurken kekik de kendine özgü hoş aromasıyla ortamın daha ferah kokmasını sağlayabiliyor.

Evin havasız kalan kısımları, ne kadar temizlerseniz temizleyin aynı kokuyu üretebiliyor.

Ayakkabılık, gardıroplar, çekmeceler, ve dolap içleri...

Nem ve havasızlıktan oluşan küfümsü kokudan kurtulmak için çare arayanların sayısı azalmıyor.

Ev temizliğinde kötü kokularla mücadele etmek için pahalı ürünlere başvurmak yerine mutfakta bulunan malzemelerden yararlanmak mümkün.

Bunlardan biri de karbonat ve kekik karışımı.

Karbonat, kokuların azaltılmasına yardımcı olurken kekik de kendine özgü hoş aromasıyla ortamın daha ferah kokmasını sağlayabiliyor.

NASIL HAZIRLANIR

Bir kaba 3 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı kuru kekik koyup iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı küçük, ağzı açık bir kaba aktarabilir veya hava geçiren bir bez kesenin içerisine koyabilirsiniz.

Daha sonra kötü kokunun bulunduğu alana yerleştirin.

Yaklaşık 1 gün beklettikten sonra ortamın kokusundaki değişimi gözlemleyebilirsiniz.

Bir kaba 3 yemek kaşığı karbonat ve 1 yemek kaşığı kuru kekik koyup iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı küçük, ağzı açık bir kaba aktarabilir veya hava geçiren bir bez kesenin içerisine koyabilirsiniz.

Daha sonra kötü kokunun bulunduğu alana yerleştirin.

Yaklaşık 1 gün beklettikten sonra ortamın kokusundaki değişimi gözlemleyebilirsiniz.