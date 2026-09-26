Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cafer Panç, sigaranın kalp ve damar hastalıkları açısından en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu söyledi.

Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Panç, sigaranın ise yılda yaklaşık 7 milyon ölümle ilişkilendirildiğini ifade etti.

Panç, sigara kullanımının kalp krizi ve inme riskini 2 ila 4 kat artırdığını vurguladı.

İlk sigarayla birlikte damarlar zarar görmeye başlıyor

Sigaranın damarların iç yüzeyinde hasara yol açtığını belirten Panç, bunun damar sertliğinin başlangıcında önemli rol oynadığını söyledi.

Sigaranın yalnızca uzun yıllar kullanıldığında zarar verdiği düşüncesinin doğru olmadığını ifade eden Panç, tek bir sigaranın dahi damar yatağında ciddi etkilere neden olabileceğine dikkat çekti.

Panç, sigaranın zararlı etkilerinin ilk kullanımdan itibaren başladığını belirterek, özellikle genç yaşlarda bırakmanın ilerleyen yıllardaki sağlık risklerini büyük ölçüde azaltabildiğini kaydetti.

Nargile ve elektronik sigara için de kritik uyarı

Uzmanlar, riskin yalnızca klasik sigarayla sınırlı olmadığını vurguluyor.

Nargile, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin de kalp ve damar sağlığı açısından risk taşıdığı belirtilirken, bu ürünlerde bulunan nikotin ve diğer toksik maddelerin damar yapısına zarar verebildiği ifade edildi.

Doç. Dr. Panç, kalp ve damar sağlığının korunması için bu ürünlerin tamamından uzak durulması gerektiğini söyledi.

Pasif içicilik de kalbi tehdit ediyor

Sigara dumanına maruz kalan kişilerin de önemli bir risk altında olduğu belirtildi.

Panç, pasif içicilerde kalp ve damar hastalıkları riskinin, sigara dumanına maruz kalmayanlara göre yüzde 40 ila 50 oranında daha yüksek olduğunu ifade etti.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin tütün dumanından uzak tutulması gerektiği vurgulandı.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücut kendini toparlıyor

Uzmanlara göre sigarayı bırakmanın faydaları kısa sürede başlıyor.

Sigaranın bırakılmasıyla birlikte kalp hızı dakikalar içerisinde normale dönmeye başlarken, ilerleyen yıllarda kalp ve damar hastalıklarına bağlı riskler de giderek azalıyor.

Uzmanlar, uzun yıllardır sigara kullanan kişilerin dahi bırakmaktan önemli fayda görebileceğini belirterek, sigarayı bırakmak için hiçbir zaman geç olmadığının altını çiziyor.

“İlk 20 dakikada kalp hızı ve tansiyon yükseliyor”

Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Taşbulak da sigara kullanımının kalp ve damar hastalıklarının temel nedenleri arasında yer aldığını söyledi.

Taşbulak, sigara içilmeye başlanmasının ardından ilk 20 dakika içerisinde kalp hızı ve tansiyonun yükselmeye başladığını belirtti.

Sigaranın damarların iç yüzeyindeki hücrelere doğrudan toksik etki yaptığını ifade eden Taşbulak, yıllar içerisinde oluşan hasarın damar sertliği, kalp krizi ve inme gibi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabildiğini kaydetti.

Taşbulak, damar içerisinde oluşan plakların ilerleyen süreçte yırtılması halinde kalp damarlarında kalp krizine, beyin damarlarında ise inmeye neden olabileceğini anlattı.

Uzmanların ortak mesajı ise net:

Kalp ve damar sağlığını korumanın en önemli adımlarından biri sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak.