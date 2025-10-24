Tarım ve Orman Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapmak üzere 15 müfettiş yardımcısı alacak. Başvurular 31 Ekim–14 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya “Kariyer Kapısı" https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim adreslerinden yapılabilecek.
Giriş sınavı iki aşamalı olacak: önce yazılı sınav (29 Kasım’da Ankara’da), ardından sözlü mülakat gerçekleştirilecek.

Hain TUSAŞ saldırısının 1. yıldönümünde şehitler anıldı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da boş kadrolara yönelik olarak 8 uzman yardımcısı alımı yapacak. Adaylar başvurularını 17–28 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden tamamlayabilecek.

Ayrıca Sayıştay Başkanlığı, Bilgi İşlem Birim Başkanlığında görevlendirilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek. Başvurular 27 Ekim–7 Kasım tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla Sayıştay Başkanlığına yapılabilecek.