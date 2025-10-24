Cumhurbaşkanı kararlarıyla sigara ve cep telefonlarına ilişkin ÖTV düzenlemeleri yürürlüğe girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.
Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlanıyor.
Sigara için vergi kaybı önlemek ve sigara fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırmak amacıyla,
ÖTV oranı %50’den %45’e düşürüldü.
Maktu vergi tutarları artırıldı.
Sonuç olarak sigarada büyük bir fiyat düşüşü beklenmiyor ancak verginin yapısı değişti.
Yerli üretimin desteklenmesi için de cep telefonları için bazı düzenlemelere gidildi. Böylelikle bazı telefon fiyatlarına indirim yansıması bekleniyor.
Yenilenen ÖTV matrahları:
4.500 TL ve altı için %25,
4.500–9.000 TL arası için %40,
9.000 TL üzeri için %50.
