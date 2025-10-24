Cumhurbaşkanı kararlarıyla sigara ve cep telefonlarına ilişkin ÖTV düzenlemeleri yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, maktu vergi tutarlarında, ÖTV indirimi nedeniyle herhangi bir vergi kaybı olmayacak şekilde artışa gidildi.

Söz konusu düzenlemeyle, verginin kompozisyonu değiştirilerek, sigaraların maliyet ve benzeri unsurlarında yaşanabilecek artışların, perakende satış fiyatlarını yükseltmesiyle oluşturacağı enflasyonist etkinin sınırlandırılması amaçlanıyor.

Sigara için vergi kaybı önlemek ve sigara fiyatlarındaki artışın enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlandırmak amacıyla, ÖTV oranı %50’den %45’e düşürüldü. Maktu vergi tutarları artırıldı. Morgan Stanley’den 2026 yılı için asgari ücret öngörüsü İçeriği Görüntüle



Sonuç olarak sigarada büyük bir fiyat düşüşü beklenmiyor ancak verginin yapısı değişti.