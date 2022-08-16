Kaza, saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi, Ambarlıdere Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, frenleri boşalan 34 AG 1356 plakalı malzeme yüklü kamyonet, yokuş aşağı süratli bir şekilde inmeye başladı. Kamyonet, yolun sonunda bulunan çiçekçiye girerek durabildi.Kazanın etkisiyle kamyonetin şoförü ve yanında oturan kişi yaralandı. Kasada seyahat eden 3 genç ise kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Durumu gören vatandaşlar, sağlık ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Aracın içindeki yolcu kendi imkanları ile dışarı çıkarken, şoför ise vatandaşlar tarafından çıkartıldı. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı, şoförün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

“Şoför o kadar malı alamayacağını söyledi ama mal sahibi ısrar etti”

İddiaya göre, bir kişi yap malzemelerinin nakliyesi için 34 AG 1356 kamyoneti tuttu. Şoför, malzemelerin çok fazla olduğunu ve aracın kapasitesini aştığını söylese de mal sahibi bir miktar daha fazla para verince tüm malzemeler kamyonete yüklendi. Kamyonet, kasadaki 3 genç ve malzemeler ile yola çıktı. Sonrasında da kaza meydana geldi. Kaza yapan aracın kasasında bulunan işçi genç, “Vuracağını biliyorduk, fren tutmadı. Araba çok hızlı gidiyordu. Arkadaşlara atlayalım dedim ama araba çok süratliydi. Kolumdan da yaralandım. Şoför o kadar malı götüremeyeceğini söyledi ama mal sahibi birkaç tane kaldı zaten alırsın diyerek arabayı iyice doldurdu, bizi de arkaya koydu. 3 kişi arkadaydık, 2 kişi de öndeydi. Fren tutmayınca böyle oldu. Ölümden döndük” dedi. Arabanın kasasında bulunan bir diğer genç ise, “Fren patladı, araba sallandı. Önce atlamaya çalıştık. Olmadı çünkü araba hızlandı. Sonra da araba vurdu. Çok korktuk” diye konuştu.

“Kapıyı camları kırarak açtık”

Kamyonetin girdiği çiçek bahçesinin sahibi olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Freni patlamış, yukarıdan bir hayli süratli geldi. Arabada da 5 kişi varmış. İki kişi önde 3 kişi de arkadaydı. Biri bir hayli yaralıydı, birinin de şuuru yerindeydi ama öbürünün şuuru kapalıydı, ambulansla götürdüler. Arkadaki çocuklara bir şey olmadı, arabadaki mallar onları kurtardı. Ambulansa, itfaiyeye haber verdik. Biz de kapıyı camları kırarak açtık” şeklinde konuştu.

“Şoför sıkışmıştı, arkadaşlarla birlikte çıkardık”

İlkyardım eğitimi aldığı için yaralılara müdahale ettiğini söyleyen bir güvenlik görevlisi ise “Normalde araçlar kasise geldiği zaman yavaşlar ama bu araç yavaşlamadı. Ufak bir kamyonetti, hızlı bir şekilde kasisten zıpladı. Bu araç kesin bir yere vurur dedim ve der demez yolun sonundaki çiçekçiye girdi. Olayın ardından peşinden gittim ve aracın içinde 5 kişi olduğunu gördüm. Şoför sıkışmıştı. Onu birkaç arkadaşla birlikte araçtan çıkardık. Tampon uyguladım, sırtındaki gömleğini çıkartarak baskı uygulamadım. Biz 5188 sayılı güvenlik yasasında ilkyardım eğitimi alıyoruz. Yardımcı olduk, biz görevimizi yaptık. Kim olsa aynısını yapardı” ifadelerini kullandı.

Kazazedeler çalışmaya devam etti

Kazanın ardından, kamyonette bulunan malzemelerin alınması için bir başka kamyonet getirildi. Kaza yapan araçtan çıkartılan malzemelerin kapasitesinin çok üstünde olduğu görülürken, malzemeleri boşaltan kişilerin kazazede gençler olması dikkat çekti.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kamyonetin yokuş aşağı süratli bir şekilde indiği, sonrasında da çiçekçiye girdiği görüldü. Vatandaşların kaza yapan kamyonete doğru koştuğu anlar da kameralarca saniye saniye kaydedildi.