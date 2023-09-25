Adana'nın Levent Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyon geri manevra yaptığı sırada bisikletli 8 yaşındaki A.Y'ye çarptı. A.Y. ağır yaralanırken, sürücü aracıyla olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsünün yakalanmasına çalışılıyor.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.