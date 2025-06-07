Los Angeles, ABD – Sosyal medyada paylaşılan rahatsız edici bir video, Los Angeles sokaklarında 30 kişilik bisikletli bir çetenin bir adama gündüz vakti acımasızca saldırdığını gözler önüne serdi. Görüntülerde, mağdurun yere düşmüş halde tekmelendiği, yumruklandığı ve üzerine basılarak çiğnendiği anlar yer alıyor.

Saldırı, Kavga Sonrası Başladı

Olay, mağdurun 16-18 yaşları arasındaki bisikletlilerden oluşan yaklaşık 30 kişilik grupla arabasından inerek tartışması ve kavga etmesiyle başladı. Çete, sokak ortasında savunmasız adamı hedef aldı.

Los Angeles Polisi Olayla İlgili Açıklama Yaptı

Los Angeles polisi, çete halinde gerçekleşen şiddet saldırısının ardından çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurbanın kurtarıldığını belirtti. Polis ekipleri, olay yerine ölümcül silah kullanıldığı ihbarı üzerine hızlıca intikal etti. Henüz saldırıyla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadığı ifade edildi.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

Gündüz vakti gerçekleşen ve birçok kişi tarafından infiale yol açan saldırı videosu, sosyal medyada yoğun tepki topladı. Kullanıcılar, gençler arasındaki şiddetin artmasına dikkat çekerek yetkililerin olayla ilgili hızlıca harekete geçmesini talep etti.