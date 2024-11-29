İstanbul Güngören'de Güven Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir şüpheli ehliyet raporu için Aile Sağlığı Merkezi’ne gitti.

Burada kan grubu bilgisi için kan vermesi gerektiğinin söylenmesi üzerine şüpheli, aile hekimi ile tartışmaya başladı.

"YIKARIM BURAYI"

'Yıkarım burayı, bana o raporu vereceksiniz' diyerek ortalığı birbirine katan saldırgan, kendisine engel olmaya çalışanlara da aldırış etmedi.

Saldırganın masa üzerindeki bilgisayarlara da zarar verdiği anlar başka hastalar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kayda alındı.