Kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya'da olumsuz hava koşullarından dolayı 6 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turları yeniden başladı.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler karın yağmasıyla birlikte eşsiz bir manzaraya eşlik etti.

Hafta sonu başlayan kar yağışının etkisini yitirmesi üzerine sabah saatlerinde Nevşehir'in Göreme beldesinde ekiplerce hazırlanan balonlar, turistlerin sepetlere alınmasının ardından peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Onlarca sıcak hava balonu karla kaplı vadiler üzerinde manzaraya renk kattı.

Yükseklerde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman gözden kaybolup yeniden beliren balonlar, sıfırın altında 8 derece soğukta uçtu.