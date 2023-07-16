Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ekipler, Kapıkule Gümrük Sahası'nda diplomatik statülü yabancı kişinin idaresindeki minibüsü şüpheli olarak değerlendirerek, gümrük tescil işlemleri sonrası fiziki kontrole tabi tuttu.

Kontrolde aracın bagajında üstü örtülü vaziyette çok sayıda kolinin varlığı tespit edildi. Kolilerde yapılan aramada 427 son model cep telefonu ve 8 bin 950 elektronik sigara ele geçirildi.

Piyasa değerinin 10 milyon 14 bin lira olduğu belirlenen kaçak eşyaya Gümrük Muhafaza ekiplerince el konuldu.