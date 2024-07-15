Kahramanmaraş'ta çıkan yangın sonrası alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından su dökülerek serinletildi.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesi kırsalında bahçe ve örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

İtfaiye ekipleri, bu sırada yanan otların arasında bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti. Alevlerden etkilenen kaplumbağayı gören ekipler, yangın söndürme hortumu ile alevlerden etkilenen kaplumbağayı su döküp serinletti.

Bir müddet su takviyesi yapılan kaplumbağa güvenli bölgeye götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt