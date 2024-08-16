Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 1 hafta geride kalırken fuara ilgi ve heyecan hala ilk günkü gibi devam ediyor. 7’den 70’e tüm yaş gruplarına yönelik etkinliklerin düzenlendiği fuarda çocukların heyecanla beklediği Kaptan Pengu, eğlenceli ve öğretici hikâyesiyle minik izleyicilerle buluştu.

KAFUM Fuar Alanında düzenlenen tiyatro gösterisine çocuklar adeta akın etti. Minikler; Kaptan Pengu ve arkadaşları Mandalina, Misket ve Pelik’in heyecan dolu macerasını büyük bir ilgi ve beğeniyle izledi. Gösteri boyunca kahkahalar ve alkışlarla dolu anlar yaşanırken, çocuklar ve aileleri eğlence dolu bir gün geçirdi. Gösteride çocuklar bir yandan eğlenirken bir yandan da dostluk, arkadaşlık, iyilik, çevre bilinci ve doğayı koruma gibi değerlere ilişkin çok önemli bilgiler edindi. Çocukların doyasıya eğlendiği gösteri ebeveynlerin de beğenisini kazandı.

Anne babalar, çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayan bu tür etkinliklerin fuarın en değerli anları arasında yer aldığını belirtti.