Kahramanmaraş Merkezde Yılın İlk Karı Yağdı Gece Geç Saatlerde Başlayan Kar Nedeniyle Kentin Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü.
Dulkadiroğlu İlçesindeki Yedikuyular Mevkisi Ve Bölgedeki Kayak Merkezinde Dün Akşam Saatlerinde Başlayan Sağanak Yerini Kar Yağışına Bıraktı. Bölgede Kar Yağışı Sabahın Erken Saatlerine Kadar Devam Ederken, Güzergâhtaki Kapanan Yollar Büyükşehir Belediyesi Ekiplerince Açıldı.
Öte Yandan Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesinde Yılın İlk Karı Düşerken Vatandaşlar Zaman Zaman İş Yerlerine Gitmekte Güçlük Çekti.
Belediye Ekipleri İse Karın Yağmaya Başladığı İlk Andan İtibaren Kar Küreme Ve Temizleme Çalışmalarına Başladı.Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt