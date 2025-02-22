Özellikle Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Şile gibi bazı ilçelerde araçlar ara sokaklarda kaldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda da gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorluk çekti.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor. Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen otoyolun Bolu Dağı kesimi, havadan görüntülendi.

Öte yandan, kent merkezinde 3 gündür aralıklarla yağan kar etkisini kaybetti.

Eskişehir'de, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı'nın bir kısmı buzla kaplandı.

Sabaha karşı etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar ile kaldırımların üzerleri beyaz örtüyle kaplandı.

Parklardaki çimleri örten kar, çatılarda da birikti. Kentte sıfırın altında 7 derece ölçülen hava sıcaklığı sebebiyle bazı bölgelerde Porsuk Çayı'nın yüzeyi buz tuttu ve karla kaplandı.