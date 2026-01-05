Kent genelinde sürdürülen konut, iş yeri ve altyapı projelerinde ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen sahadan çekilmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle rezerv alanlar ile kalıcı konutların inşa edildiği bölgelerde iş makineleri kar altında faaliyetlerine devam ederken, şantiye sahalarında gece gündüz mesai yapılıyor.

Soğuk hava ve kar yağışının zaman zaman çalışmaları yavaşlattığı belirtilse de, projelerin aksamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Yetkililer, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkması için yürütülen imar çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi adına ekiplerin büyük bir özveriyle sahada görev yaptığını vurguladı.