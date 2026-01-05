Kan donduran olay, 8 Haziran 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı kırsal Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.Y., annesi Elif Yiğit ile babası Zeynel Yiğit’i av tüfeğiyle vurdu.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi

Olayın ardından gözaltına alınan H.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayete kurban giden anne ve baba ise olaydan bir gün sonra yan yana toprağa verildi. Yaşanan olay, mahallede büyük üzüntüye neden oldu.

Karar Duruşması Yapıldı

Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına sanık H.Y., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık son savunmasını yaparken, mahkeme heyeti dosya kapsamındaki delilleri, tanık beyanlarını ve savcılık mütalaasını değerlendirdi.

İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

Mahkeme, sanığın anne ve babasını kasten öldürdüğüne hükmederek, iki ayrı suçtan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kamuoyunda Büyük Yankı Uyandırdı

Anne ve babanın kendi evlatları tarafından öldürülmesi, Kahramanmaraş’ta ve Türkiye genelinde uzun süre gündemde kalmış, dava süreci kamuoyu tarafından yakından takip edilmişti. Mahkemenin verdiği kararın ardından dosyanın istinaf sürecine taşınıp taşınmayacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.