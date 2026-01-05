Karatutlu’nun, Çarşamba günü yapılacak AK Parti grup toplantısında düzenlenecek törenle parti rozetini Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı bildirildi.

Dr. İrfan Karatutlu, son genel seçimlerde CHP listelerinden ikinci sırada yer alarak DEVA Partisi kontenjanından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girmişti. Karatutlu’nun AK Parti’ye katılma kararında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin etkili olduğu öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın toplantısında yapıldı. İl Başkanı M. Burak Gül, basın mensuplarının sorusu üzerine, Karatutlu’nun AK Parti grup toplantısında resmen partiye katılacağını ve rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağını ifade etti.