Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, üye artışının sahaya dayalı siyaset anlayışının ve güçlü teşkilat çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gül, Kahramanmaraş özelinde de önemli bir artış yaşandığını belirterek, “İlimizde son dönemde 16 bin 672 yeni üyenin katılımıyla toplam üye sayımız 198 bin 202’ye ulaşmıştır. Bu rakamlar, teşkilatlarımızın sahadaki gayretinin ve milletimizin partimize olan güveninin açık bir yansımasıdır” dedi.

Kahramanmaraş’ta 11 ilçe ve 721 mahallede ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, ilçe ve mahalle teşkilatlarıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Gül, siyaseti rakamlardan ibaret görmediklerini, milletin gönlünde karşılık bulan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Üye çalışmaları kapsamında ev ve iş yeri ziyaretleri, mahalle buluşmaları ile kadın ve gençlik kollarının birebir temas esaslı faaliyetler yürüttüğünü kaydeden Gül, bu sürecin gönüllülük, aidiyet ve güven temelli bir anlayışla sürdürüldüğünü dile getirdi.

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana siyaseti milletle birlikte yürüttüğünü ifade eden İl Başkanı Gül, Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde partinin kapalı salonlardan değil, doğrudan sahadan beslendiğini söyledi.

Açıklanan üye artışının yalnızca sayısal bir büyüme olmadığını belirten Gül, bunun aynı zamanda liderliğe, vizyona ve istikrarlı siyaset anlayışına duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti’nin “Biz Büyük Bir Aileyiz” anlayışıyla yoluna kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Gül, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda milletin taleplerini merkeze alan siyaset anlayışının süreceğini kaydetti.