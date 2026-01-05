Asayiş uygulamaları kapsamında hafta boyunca 28 bin 361 şahsın sorgulaması yapıldı. Aranan 63 kişi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 28 tabanca fişeği, 3 av tüfeği ile 5 kesici-delici alet ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen 49 operasyonda 55 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 8’i tutuklandı. Operasyonlarda 160 bin 235 adet sentetik ecza, 10 bin adet ecstasy ve captagon hap, 151,35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ile 4 bin 650 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 13 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Aramalarda 68 litre sahte alkol, bin 477 paket dolu ve boş makaron ile 28 adet tarihi eser ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede ise bin 742 şahıs sorgulanırken, 18 kişi ilgili birimlere teslim edildi.

Trafik denetimlerinde toplam 9 bin 429 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen bin 711 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 41 araç trafikten men edildi. Ayrıca 856 sürücüye alkol denetimi yapıldı, 282 kişi hakkında sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.