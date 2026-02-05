6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Kahramanmaraş’ı derinden etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, depremin yıl dönümünde Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen hatim duası ile anıldı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M.Burak Gül’den 6 Şubat Mesajı
Anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, deprem şehitleri için hatimler indirildi ve dualar edildi. Meydanı dolduran vatandaşlar, kaybedilen canlar için hep birlikte dua ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Programda yapılan dualarda, depremde hayatını kaybedenlerin rahmetle anılması, geride kalanlara sabır ve metanet verilmesi temennisinde bulunuldu. Anma etkinliği, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

6 Şubat depremlerinin hafızalardan silinmediği vurgulanan programda, yaşanan acının unutulmaması ve benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması için tedbir ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.