Soğuk havalarda iç ısıtan etkisi, kendine has aroması ve doğal içeriğiyle öne çıkan salep, özellikle kafe, pastane ve salepçilerde yoğun talep görüyor. Aynı zamanda evlerde de tercih edilen bu geleneksel içecek, kış akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Esnaf, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte salep satışlarında gözle görülür bir artış yaşandığını ifade ediyor. Özellikle katkı maddesi içermeyen, doğal salep kullanılarak hazırlanan ürünlere ilginin her geçen gün arttığını belirten satıcılar, vatandaşların artık daha bilinçli tercihler yaptığını vurguluyor. Hazır karışımlar yerine gerçek salep isteyen müşterilerin sayısının yükselmesi, kalite odaklı üretimi de beraberinde getiriyor.

Salep ustaları ise bu geleneksel lezzetin yalnızca dışarıda değil, evde de kolaylıkla hazırlanabileceğini söylüyor. Doğal salebin sütle birlikte kısık ateşte yavaş yavaş pişirilmesi gerektiğini belirten ustalar, doğru kıvam ve lezzetin bu şekilde elde edildiğini dile getiriyor. Tarçınla tamamlanan sıcak bir fincan salebin hem bağışıklığı desteklediği hem de soğuk kış günlerinde vücuda enerji verdiği ifade ediliyor.

Kış mevsiminin kendini hissettirmesiyle birlikte salebin, önümüzdeki haftalarda da sofralarda ve tezgâhlarda daha sık yer alması bekleniyor.