KASKİ Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte, su sayaçları ve tesisatlarda meydana gelebilecek donma riskine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, özellikle açıkta bulunan ve yeterli yalıtımı olmayan su sayaçlarının donma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Donma durumunda sayaçların yanı sıra bina tesisatlarında da büyük arızalar meydana gelebileceği ifade edildi. KASKİ’den yapılan açıklamada “Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte su sayaçları ve tesisatlarda don riski oluşmaktadır. Olası hasar ve su kesintilerinin önüne geçmek için sayaç ve boruların yalıtımını mutlaka sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.