Azerbaycan'ın geçtiğimiz günlerde başlattığı antiterör operasyonu, Ermenistan'ın geri adımı sonrasında ateşkesle sonuçlandı.

Operasyon, yaklaşık 24 saat sonra silahlı grupların teslim olmalarının ardından sona ermişti.

Bölgede nabızlar düşmeye başlarken, Azerbaycan Savunma Bakanlığı şehit haberi bildirdi.

Ermeni gruplarının döşediği mayın patladı

Yapılan açıklamada, dün 17.35'de Azerbaycan ordusuna ait bir kamyonun, Azerbaycan mevzilerine giden ikmal yolundan geçişi sırasında silahlı Ermeni gruplar tarafından önceden döşenen tanksavar mayın tarafından patlatıldığı belirtildi.

2 asker şehit oldu

Patlamada infilak eden askeri kamyonda bulunan Ekrem Şadmanov ve Tural Seyidov isimli 2 askerin şehit olduğu belirtildi.

Araçta bulunan diğer askerin Elvin Aliyev olduğu ve yaralandığı bildirildi. Aliyev'in, ilk müdahalenin ardından askeri hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.