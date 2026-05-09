Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ahmet Çakır (56), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Karabük-Bartın kara yolu Eflani Yol Kavşağı’nda meydana geldi. Karabük yönünden Bartın istikametine seyreden H.B.Y. yönetimindeki 18 ABD 601 plakalı otomobil, kavşaktan geçiş yapmak isteyen Ahmet Çakır idaresindeki 78 AAS 979 plakalı motosikletle çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Ahmet Çakır ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü H.B.Y., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.