Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Bostancı Köyü Avdal ve Karagöz mahallelerinde dere taştı, yollar göle döndü.
Karagöz Mahallesinde taşan dere nedeniyle köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
İlçeye bağlı Bostancı Köyü Avdal ve Karagöz mahallelerinde dere taştı, yollar göle döndü.
Karagöz Mahallesinde taşan dere nedeniyle köprü yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
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