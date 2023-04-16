MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) bünyesindeki 60 televizyon ve 45 radyo ile sosyal medyadan yayımlanan "100. Yıl Seçimi Programı"nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Karakaya Kahramanmaraşlı depremlerde 50 Binden fazla insanımızın hayatını kaybettiğini hatırlatarak bu durumun ekonomik bir karşılığı olamaz, Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz ilk andan itibaren deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Yıkılan binaların yerine yeni binalar yapılıyor bunun maliyeti 140 milyar dolar. Bu az bir rakam değil. Türk Lirasına çevirdiğimizde Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 10’una , Türkiye bütçesinin de yarısına tekabül ediyor. Ancak devletimiz bunun altından kalkabilecek güçtedir. Bakanlarıyla, milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla seferber oldu. En kısa sürede yaşanan acıların hafifleteleciğini düşünüyorum.

2018 YILINDA NEYİ VAAT ETTİYSEK HEPSİNİ YERİNE GETİRDİK

Karakaya, uzun süredir vatandaşımızla yüz yüze olduklarının altını çizerek 2018 yılında neyi vaad ettiysek hepsini yerine getirdik dedi. 2018 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin beyannamesinde yer alan maddeleri sıralayan Karakaya beyannamede yer alan her konuyu çözüme ulaştırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de önemine işaret eden Karakaya, 2018 yılında seçim beyannamesinde yer alan EYT, Emeklilere destek ödemeleri, Asgari Ücretten Vergi Alınmaması,3600 Ek Gösterge gibi çözüme ulaştırılan konuların Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kolaylaştırdığına vurgu yaptı.

EKONOMİK POLİTİKAMIZIN BAŞINDA ÜRETİM VAR

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ekonomi programının başında üretim var, 20 yıl önce emperyal güçler IMF gibi , Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar üretmeyin çağrısında bulunuyorlardı o günleri hatırlarsınız üretime kota koyuyorlardı.

Biz Ekonomik Bekaanın Güvenlik bekaası kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Üretmek zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak üretimi arttıracağız. Nasıl arttıracağız? Girdi maliyetlerini düşürerek, hakça rekabet ve yenilikçi ortamlar hazırlayarak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ EKONOMİ AÇISINDAN CİDDİ KATKI OLUŞTURDU

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ekonomi vizyonun temel hedeflerinin çok büyük olduğunu belirten Karakaya, ekonomi veriler üzerinden işler ama soyut kavramlarla şekillenir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle istikrar oluştu, ekonomi açısından ciddi katkı oluşturdu” dedi.

PKK’NIN EKONOMİK ZARARI 2 TRİLYON DOLAR

Türkiye’nin 40 yıldır PKK ile savaştığının altını çizen Karakaya şimdi PKK uzantısı siyasi partilerle iş birliği yapanlar bizim karşımıza geçip enflasyon diyorlar. Hem FETÖ hem de PKK ülkemizin ciddi anlamda kaynak tüketimine mal oluyor. Ekonomiden dem vuranlar, PKK’ya terör örgütü diyemeyenlere sormak lazım bunu neden konuşmuyorsunuz diye.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin önümüzdeki günlerde 2023 Seçim Beyannamesini açıklayacağını da kaydetti.MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) bünyesindeki 60 televizyon ve 45 radyo ile sosyal medyadan yayımlanan "100. Yıl Seçimi Programı"nda, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Karakaya Kahramanmaraşlı depremlerde 50 Binden fazla insanımızın hayatını kaybettiğini hatırlatarak bu durumun ekonomik bir karşılığı olamaz, Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz ilk andan itibaren deprem bölgesinde çalışmalarına devam ediyor. Yıkılan binaların yerine yeni binalar yapılıyor bunun maliyeti 140 milyar dolar. Bu az bir rakam değil. Türk Lirasına çevirdiğimizde Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 10’una , Türkiye bütçesinin de yarısına tekabül ediyor. Ancak devletimiz bunun altından kalkabilecek güçtedir. Bakanlarıyla, milletvekilleriyle belediye başkanlarıyla seferber oldu. En kısa sürede yaşanan acıların hafifleteleciğini düşünüyorum.

2018 YILINDA NEYİ VAAT ETTİYSEK HEPSİNİ YERİNE GETİRDİK

Karakaya, uzun süredir vatandaşımızla yüz yüze olduklarının altını çizerek 2018 yılında neyi vaad ettiysek hepsini yerine getirdik dedi. 2018 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin beyannamesinde yer alan maddeleri sıralayan Karakaya beyannamede yer alan her konuyu çözüme ulaştırdıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de önemine işaret eden Karakaya, 2018 yılında seçim beyannamesinde yer alan EYT, Emeklilere destek ödemeleri, Asgari Ücretten Vergi Alınmaması,3600 Ek Gösterge gibi çözüme ulaştırılan konuların Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin kolaylaştırdığına vurgu yaptı.

EKONOMİK POLİTİKAMIZIN BAŞINDA ÜRETİM VAR

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ekonomi programının başında üretim var, 20 yıl önce emperyal güçler IMF gibi , Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar üretmeyin çağrısında bulunuyorlardı o günleri hatırlarsınız üretime kota koyuyorlardı.

Biz Ekonomik Bekaanın Güvenlik bekaası kadar önemli olduğunu düşünüyoruz. Üretmek zorundayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak üretimi arttıracağız. Nasıl arttıracağız? Girdi maliyetlerini düşürerek, hakça rekabet ve yenilikçi ortamlar hazırlayarak.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ EKONOMİ AÇISINDAN CİDDİ KATKI OLUŞTURDU

Milliyetçi Hareket Partisi’nin ekonomi vizyonun temel hedeflerinin çok büyük olduğunu belirten Karakaya, ekonomi veriler üzerinden işler ama soyut kavramlarla şekillenir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle istikrar oluştu, ekonomi açısından ciddi katkı oluşturdu” dedi.

PKK’NIN EKONOMİK ZARARI 2 TRİLYON DOLAR

Türkiye’nin 40 yıldır PKK ile savaştığının altını çizen Karakaya şimdi PKK uzantısı siyasi partilerle iş birliği yapanlar bizim karşımıza geçip enflasyon diyorlar. Hem FETÖ hem de PKK ülkemizin ciddi anlamda kaynak tüketimine mal oluyor. Ekonomiden dem vuranlar, PKK’ya terör örgütü diyemeyenlere sormak lazım bunu neden konuşmuyorsunuz diye.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin önümüzdeki günlerde 2023 Seçim Beyannamesini açıklayacağını da kaydetti.