Onikişubat Karasu Bulvarı’nda ana hatta meydana gelen su patlağına KASKİ ekiplerince anında müdahale edildi. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla şebeke hattı hızla onarılıyor.

Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Karasu Bulvarı’nda içmesuyu şebeke hattında arıza meydana geldi. Şebeke hattında oluşan kırılmalardan yüzeye çıkan sular asfalta da zarar verdi. Kısmı çökmelerin oluştuğu arter Büyükşehir Belediyesince trafiğe kapatılırken KASKİ ekipleri de su patlağına anında müdahale etti. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla, şebeke hattında meydana gelen tahribat hızla onarılıyor.