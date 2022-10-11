Dün akşam saat 18.00 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi’nde meydana gelen olayda, kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan yabancı uyruklu 3 kardeş arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ortanca kardeş Mustafa Wahap, kardeşi Hasan Wahap’a ve ağabeyi Behçet Wahap’a bıçakla saldırdı.

Kardeş hayatını kaybetti, ağabeyi yaralandı

Olayda ağabey Behçet Wahap omzuna aldığı bıçak darbesi sebebiyle yaralanırken, talihsiz kardeş Hasan Wahap olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Wahap ise kaçtıktan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga nedeni: Babadan kalan emekli maaşı

Kavganın nedeninin, vefat eden babalarından kalan emekli maaşının paylaşılamaması olduğu tartışma çıktı.

Katil zanlısı, yaralı komşusunun kanını temizlerken görüntülenmişti

Öte yandan, katil zanlısı Mustafa Wahap’ın yaşadığı apartmanda temizlik işleriyle de ilgilendiği öğrenildi. Wahap’ın eylül ayında uğradığı saldırı sonucu 3’üncü kattan atlamak zorunda kalan ve yaralanan komşusunun yerdeki kanını temizlediği anlar kameralara yansımıştı.

"Önüne gelene bıçak salladı"

Olayın görgü tanıklarından Engin Gökmen, İHA'ya yaptığı açıklamasında “Akşam sıralarında tartışma oldu. Mustafa büyük ve küçük kardeşinin yanına geldi. Önce büyük kardeşini omzundan yaraladı, sonra da önüne gelene bıçak salladı. Direğin dibindeki kardeşinin boynuna bıçakla vurdu. Çocuk iki dakika içerisinde vefat etti. Yaralı bir süre yürüyüp arabanın üzerine düştü. Büyük kardeşin durumu iyi idi ama diğer kardeş iki dakikada can verdi. Kimseye zararı yoktu. Sessiz sakin birisiydi. Her şey bir anda gerçekleşti. 3 senedir burada otuyordu. Kimseyle bir tartışması yoktu. Olayın ardından polisler geldi inceleme başlattı.” ifadelerini kullandı.