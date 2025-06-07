Kahramanmaraş Özel Markasi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Abdullah Alvuroğlu, Kurban Bayramında tansiyon hastalarını uyardı. Hipertansiyonun ülkemizde yaygın bir sağlık sorunu olduğunu belirten Alvuroğlu, yüksek tansiyonun kalp, böbrek ve beyin gibi hayati organlara zarar verebileceğini söyledi.

Bayramda beslenme alışkanlıklarının değiştiğine dikkat çeken Alvuroğlu, “Tuzlu, yağlı ve protein ağırlıklı beslenmeden kaçınılmalı. Sebze, meyve ve lifli gıdalar ihmal edilmemeli,” dedi.

Tansiyon hastalarının değerlerini düzenli takip etmeleri gerektiğini vurgulayan Alvuroğlu, herhangi bir yükselme durumunda bir hekime başvurulmasını önerdi.