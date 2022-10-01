İstanbul'da emekli bir muhasebeci de dolandırıcıların kurbanı olarak 3 milyon TL dolandırıldı.

Kadıköy'de yaşayan emekli muhasebeci Sevil Özer'i (80), Tekirdağ'da yazlığındayken bir telefon geldi.

Kargocu olduğunu söyleyen kişi; Kadıköy'deki adresinde kimseyi bulamadığını, elindeki evrakın önemli olduğunu, mutlaka teslim etmeleri gerektiğini söyleyerek, 'Adresinizi verin, gelip teslim edeyim.' dedi.

İmza attı

Sevil Özer de yazlığının adresini verdi. Tekirdağ'daki yazlığa gelen bir kişi, içinde broşürler ve gazete parçaları olan zarfı Sevil Özer'e vererek elindeki evraka da imza attırdı.

Yaşlı kadın, zarfın içinden çıkan broşürleri görünce şüphelendi ancak dolandırıldığını düşünmedi.

Evine icra geldi

Özer'in evine, bir ay sonra bir icra kararı gönderildi. İcra takibi nedeniyle bankadaki parasına ve yaşadığı eve tedbir konan Özer, kendisini dolandıranlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"O deftere imza attım, açtım kargoyu..."

Dolandırıcıların kendisi gibi yaşlı insanları hedef aldığını söyleyen Özer, "Yazlık evdeyken aradılar, 'Bir kargo var, PTT'den önemli bir evrak var, iletmemiz lazım' dedi.

Ben de 'İstanbul'da değilim, yazlıktayım.' diye cevap verdim. Yazlığa da gelebileceklerini, evrakı bana vermeleri gerektiğini söyledi. Bir ya da iki gün sonra geldi, kargonuz bu dedi, elime verdi. Ondan sonra defteri de verdi.

O deftere imza attım ben. Açtım kargoyu, içinden ilanlar, broşürler çıkınca, 'Oğlum sen bunun için mi bu kadar yolu geldin. İçinde hiçbir şey yok. Sen beni aldatmış olmayasın.' dedim. O da, 'Yok teyze bizde öyle.' dedi.

Kardeşim vefat etmişti, onun seneyi devriyesini yaptık, diğer kardeşlerimle. Biz seyahate çıktık. Bir ay sonra bana bir telefon geldi. Sevil Özer misiniz diye sordular. Ondan sonra da 'Siz şu şahsı tanıyor musunuz?' dedi.

Ben tanımıyorum deyince, 'Siz ondan borç almışsınız.' dedi. Kimseden borç almadığımı söyledim. Telefondaki kişi, 'Ben icrada çalışıyorum. Bana biraz garip geldi bu icra kağıtları, senet dedi.

Onun için sizi aradım, uyarmak için' dedi. Ben dolandırıldım diye bangır bangır bağırdım. Hemen kalktık İstanbul'a geldik. Suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.