Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan kazada bir yolcu otobüsü Karakurt köyü girişindeki Karakurt Viyadüğü'nden çıktıktan sonra şarampole uçtu.

İlk belirlemelere göre kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 1'i ağır olmak üzere 22 yaralı olduğu bildirildi.

Dün saat 17.00 sıralarında Ankara'dan hareket eden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen Turgut Reis firmasına ait 34 TR 078 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum'dan Kars istikametine doğru yol alıyordu.

Kaza, Erzurum'un Horasan ilçesi ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi yolu arasında yaşandı.

Otobüs, 55 metre yükseklikten düştü

Kazanın şoförün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu meydana geldiği, otobüsün 55 metre yükseklikten düştüğü ve defalarca takla attığı bilgisi paylaşıldı.

Kaza, sabah saat 07.50'de meydana geldi.

Arama kurtarma ekipleri bölgeye gitti

İhbar üzerine kaza yerine arama kurtarma, sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralananlar Sarıkamış Devlet Hastanesi, Kafkas Üniversitesi Hastanesi, Harakani Devlet Hastanesi ve Horasan Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Ekipler tarafından otobüste hayatını kaybedenlerin cenazeleri Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatının kaybedenlerden kimlikleri belirlenenler

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün kimliği belirlendi. Göge Cihangir, Korkmaz Alacalı, Muhammet Emin Erdoğan olay yerinde, Emine Şamiloğlu ise hastanede hayatını kaybetti.

Vinç yardımı ile otobüsün kaldırılması bekleniyor

Bu arada olay yerine gönderilen vinçle otobüs kaldırılarak altında ölü ya da yaralı olup olmadığına bakılacak.

Karakurt-Horasan Yolu’nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü

Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu’nun "Taşlı Güney-2 Viyadüğü", 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açılmıştı. Viyadüğün, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde olduğu biliniyor.