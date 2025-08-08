Kahramanmaraş’ta Kayseri çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında, makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobilin karşı şeride geçip başka bir araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Kahramanmaraş Ticaret Borsası önünde yaşandı. Görgü tanıklarının iddiasına göre, yüksek hızla seyreden Şahin marka otomobilin sürücüsü, makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, karşı şeride geçerek Kahramanmaraş-Kayseri istikametinde seyir halindeki başka bir otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da ağır hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, sürücüleri özellikle şehirlerarası yollarda aşırı hız ve makas atma gibi tehlikeli manevralardan kaçınmaları konusunda uyardı.