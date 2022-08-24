İzmir Karşıyaka kaymakamlığı görevine atanan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir onuruna verilen akşam yemeği programına katıldı.

Elbistan’da görev yapmanın gurur verici olduğunu belirten Kaymakam Demir, Elbistan’ın meslek hayatı için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Demir yaptığı konuşmada: “Ben katılımlarınız için şahsım ve ailem adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar Elbistan benim kariyerim açısından önemli bir dönüm noktası oldu, buna yürekten inanıyorum. Elbistan gibi tarihi ve kadim bir şehirde görev yapmaktan da gerçekten gurur duyuyorum. Meslek hayatım boyunca Elbistan’da görev yapmanın gururunu yaşayacağım. Her zaman Elbistan ailesinin bir ferdi olmaya çalıştım, içinizden birisi olmaya çalıştım. Zannediyorum bunu da hissettirebildim. Bunu geri dönüş itibarıyla yakından hissettim. Bu noktada başarılı olabildiysem ne mutlu bana. Ben sizleri eşim dostum kardeşim olarak gördüm, görevi bu anlayış içinde yapmaya çalıştım. Allah’a şükür dört yıllık dönemi alnımızın akıyla tamamladık. Şerefle bitirilmesi gereken en zor görev hayattır. Biz de şerefimizle haysiyetimizle görevimizi tamamlayabildiysek ne mutlu bize. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İzmir’de bir kardeşiniz olduğunu unutmayın. Elbistan halkına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Demir’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin tarafından günü anısına hediye takdim edildi.

Kaymakam Özkan Demir’in onuruna verilen yemek programına Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Sinan Biter, Jandarma Komutan vekili Başçavuş Soner Arslan, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, Daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.