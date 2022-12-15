Kaza, Kartal Yakacık Mahallesi Nurlu Sokak'ta saat 13.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kömürsüzoğlu yönetimindeki 32 YT 243 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokağın sonunda bulunan 2 katlı binanın duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Ercan Kömürsüzoğlu ve yanında bulunan Bilal Kaygısız yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.