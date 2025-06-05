Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bulunan Yavuz Selim Ortaokulu, düzenlediği Resim ve Teknoloji Sergisi ile sanat ve çevre bilincini bir araya getiren örnek bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği sergide en çok dikkat çeken çalışma, koli kartonlarından yapılmış dev robot maketi oldu.

Tamamen geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan robot, okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa İnan tarafından tasarlandı. Sanatsal yönünün yanı sıra çevreci mesajlar da içeren dev maket, sergiyi ziyaret edenlerin adeta ilgi odağına dönüştü.

Serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Murat Kaya, “Öğretmenlerimizin böyle yaratıcı projelerine her zaman destek veriyoruz. Bu tür çalışmalar hem öğrencilerimizi motive ediyor hem de onlara sanatla birlikte sorumluluk duygusu kazandırıyor,” diyerek öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür etti.

Sergide yıl boyunca öğrenciler tarafından hazırlanan resim, tasarım ve teknoloji projeleri de yer aldı. Renkli çalışmalar, katılımcılardan tam not aldı ve öğrencilerin yaratıcılıklarının ne denli geliştiğini bir kez daha ortaya koydu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa İnan, yaptığı açıklamada, “Amacım yalnızca görsel bir eser ortaya koymak değil, aynı zamanda öğrencilere hem sanat sevgisi hem de çevre bilinci kazandırmak. Bu robot, onlara geri dönüşümün ne kadar kıymetli olabileceğini göstermek için bir araç,” ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda ziyaretçiler, karton robot maketi önünde hatıra fotoğrafları çektirdi, robotun yapım süreci hakkında bilgi aldı. Okul yönetimi ise bu tür eğitici ve ilham verici sergilerin gelecek yıllarda da devam edeceğini duyurdu.